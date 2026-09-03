Улицу Жубанова в Алматы перекроют на ночь из-за ремонта

В Алматы из-за ремонта дороги временно перекроют участок улицы Жубанова, передает inAlmaty.kz. Ограничение движения будет действовать с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября на участке от улицы Отеген батыра до проспекта Алтынсарина.