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Улицу Жубанова в Алматы перекроют на ночь из-за ремонта

Улицу Жубанова в Алматы перекроют на ночь из-за ремонта

В Алматы из-за ремонта дороги временно перекроют участок улицы Жубанова, передает inAlmaty.kz. Ограничение движения будет действовать с 23:00 3 сентября до 05:00 4 сентября на участке от улицы Отеген батыра до проспекта Алтынсарина.

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