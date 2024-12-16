Продолжение банкета: эксперты уверены в повышении ставки ЦБ до 25 процентов в феврале 2025 года

Продолжение банкета: эксперты уверены в повышении ставки ЦБ до 25 процентов в феврале 2025 годаСтавка ЦБ в 25%, скорее всего, будет введена на первом заседании Центробанка в 2025-ом году, которое состоится 14 февраля.
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