Продолжение банкета: эксперты уверены в повышении ставки ЦБ до 25 процентов в феврале 2025 года

Продолжение банкета: эксперты уверены в повышении ставки ЦБ до 25 процентов в феврале 2025 годаСтавка ЦБ в 25%, скорее всего, будет введена на первом заседании Центробанка в 2025-ом году, которое состоится 14 февраля.