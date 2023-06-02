Власти региона: в ПВР Белгородской области разместили более 2,5 тысячи жителей

В пунктах временного размещения в Белгородской области находятся уже около 2,5 тысячи жителей. Условия жизни здесь непростые, так что власти будут искать для людей другие места проживания, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В пунктах временного размещения в Белгородской области находятся уже около 2,5 тысячи жителей. Условия жизни здесь непростые, так что власти будут искать для людей другие места проживания, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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