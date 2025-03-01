Врач развеяла миф о высокой температуре

Врач общей практики, главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник рассказала, почему при инфекциях у человека поднимается температура, и объяснила, связано ли это с силой работы его иммунной системы.
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