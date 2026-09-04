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ИА Регнум

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МИД Норвегии обещал помочь россиянам на Шпицбергене после ареста судна

Власти Норвегии окажут необходимую помощь россиянам, оказавшимся на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов», перевозившего людей и грузы в российские поселки на архипелаге.

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