Профессор астрономии из Гарварда Ави Леб считает, что у него есть новые доказательства существования космических кораблей инопланетян

В июне прошлого года он извлек из Тихого океана маленькие магнитные сферические шарики (сферулы) и утверждает, что эти круглые объекты принадлежат космическому телу размером с “арбуз”, столкнувшемуся с Землей в 2014 году, и что это часть технологии, созданной инопланетянами.
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