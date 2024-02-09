Профессор астрономии из Гарварда Ави Леб считает, что у него есть новые доказательства существования космических кораблей инопланетян

В июне прошлого года он извлек из Тихого океана маленькие магнитные сферические шарики (сферулы) и утверждает, что эти круглые объекты принадлежат космическому телу размером с “арбуз”, столкнувшемуся с Землей в 2014 году, и что это часть технологии, созданной инопланетянами.