Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Леонид Руси
    Интересно как будет происходить этот опрос населения... под автоматами, или просто неугодных будут арестовывать, а по...Зеленский устроил...
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Когда нанял киллера, чтобы выиграть Олимпиаду

Когда нанял киллера, чтобы выиграть Олимпиаду

Новая звезда Олимпиады – стрелок из Турции Юсуф Дикеч.Турецкая сборная решила не париться и отправила на соревнования по стрельбе 51-летнего батю без специальных линз и наушников, а просто в обычных очках.

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