Freelander 8: рекорд Гиннесса на высоте 6002 метра в Тибете

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Кроссовер Freelander 8 от совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover заявил о себе рекордом Гиннесса еще на китайском запуске 3 сентября, достигнув отметки 6002,33 метра в Тибетском автономном районе (Xizang).