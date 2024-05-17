Украинское приложение для мобилизации оказалось недоступно за рубежом

Приложение «Резерв+», при помощи которого военнообязанные Украины могут в электронном виде обновить свои данные в военкоматах, уже можно скачать, но только на территории Украины, пишет телеграм-канал «Политика страны» .
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