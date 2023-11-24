Молотоглав: один из лучших пернатых строителей Африки

Молотоглав широко распространён в Африке и часто держится возле человеческих поселений. Гнезда этих птиц представляют собой очень большое и прочное сооружение из палок и веток, достигающее 1,5 м в диаметре.
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