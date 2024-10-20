Mash: Михаил Ефремов не успеет выйти по УДО до нового года

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, встретит Новый год за решеткой. По словам его адвоката, вероятность того, что он будет освобожден по условно-досрочному освобождению (УДО) до конца года, близка к нулю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии