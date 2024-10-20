Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 168 подписчиков

Mash: Михаил Ефремов не успеет выйти по УДО до нового года

Mash: Михаил Ефремов не успеет выйти по УДО до нового года

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, встретит Новый год за решеткой. По словам его адвоката, вероятность того, что он будет освобожден по условно-досрочному освобождению (УДО) до конца года, близка к нулю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх