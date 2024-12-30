Друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Анны Седоковой

17 декабря мир узнал о трагической смерти Яниса Тиммы, третьего мужа Анны Седоковой. Его уход из жизни вызвал множество обсуждений: одни считают, что причиной стали финансовые трудности и падение карьеры, другие обращают внимание на сложный развод с певицей, в чем многие видят её вину, что с каждым днем порождает новые слухи в интернете.