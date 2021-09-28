США выразили желание использовать российские военные базы в Туркестане

Вопрос о возможном допуске военных США на российские базы в Киргизии и Таджикистане якобы поднимался главой комитета начальников штабов американских ВС США Марком Милли в ходе встречи 22 сентября с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.