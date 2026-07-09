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Business Daily

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Яндекс Фабрика открыла офлайн-магазин Muted в Екатеринбурге

Яндекс Фабрика открыла офлайн-магазин Muted в Екатеринбурге

Яндекс Фабрика открыла корнер бренда одежды Muted в Универмаге В в Екатеринбурге. Так компания продолжает развивать своё офлайн-присутствие за пределами Москвы и знакомить больше покупателей с ассортиментом собственных брендов.

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