Как водителям авто избежать ДТП с электросамокатами и не остаться виноватым

На начало мая в Барнауле электросамокатчики совершили более 300 нарушений в году К началу мая 2024 года самокатчики в Барнауле совершили 328 нарушений, а всего произошло уже 15 ДТП со средствами индивидуальной мобильности.
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