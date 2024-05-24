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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как водителям авто избежать ДТП с электросамокатами и не остаться виноватым

Как водителям авто избежать ДТП с электросамокатами и не остаться виноватым

На начало мая в Барнауле электросамокатчики совершили более 300 нарушений в году К началу мая 2024 года самокатчики в Барнауле совершили 328 нарушений, а всего произошло уже 15 ДТП со средствами индивидуальной мобильности.

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