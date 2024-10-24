Молодая жена Петросяна пожаловалась на проблемы в семье

Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Молодая жена Петросяна пожаловалась на семейные проблемы: на своей странице в соцсетях Татьяна Брухунова рассказала о тяжелой ситуации, сложившейся у нее дома.
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