В ходе боев на запорожском направлении с тела противника был взят трофей — необычный жетон. Необычный он не столько из-за того, что принадлежал девушке, Светлане Пилецкой, сколько из-за ее возраста.
Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Пожалуй Вы правы, уважаемый! ВСУ- ушники, хоть и воюют против наших, то и среди них отпетых негодяев конечно много, но я уверена в том, что если даже один порядочный нашелся ВСУ-шник и видел, как эта мразь добивает раненных российских бойцов, то запросто бы грохнул ее. Если немного задуматься об этих действиях этой твари, то даже украинский боец наверняка понимал то, что и его она грохнула бы, будь он ранен и вряд ли она спасала бы его раненого или пожалела бы так называемого "своего" бойца, поскольку у нее полностью потерян человеческий облик.Прямая дорога к своему кумиру, Бандере.
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12 час.
Severyanin
Таким диким людям жить не надо среди нормальных граждан. От них только гадости и вонь. Этот окраинный народ ненавидит всех, кроме себя. Это они доказали и в прошлом веке, и доказывают в настоящее время. Русофобия, это индуцированный психоз, массовое ментальное заражение ненавистью. Он неизлечим к сожалению медикаментозно. Только пожизненный Магадан, или как у неё, в ящик.
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9 час.
BV
Boris Voronin
Таких нужно в утробе матери давить!!! Они, как в классике, жертвы аборта хохляцко-гейропейской пропаганды...
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6 час.
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