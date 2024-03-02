Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...

ЛК

Любовь Кузьмина

Пожалуй Вы правы, уважаемый! ВСУ- ушники, хоть и воюют против наших, то и среди них отпетых негодяев конечно много, но я уверена в том, что если даже один порядочный нашелся ВСУ-шник и видел, как эта мразь добивает раненных российских бойцов, то запросто бы грохнул ее. Если немного задуматься об этих действиях этой твари, то даже украинский боец наверняка понимал то, что и его она грохнула бы, будь он ранен и вряд ли она спасала бы его раненого или пожалела бы так называемого "своего" бойца, поскольку у нее полностью потерян человеческий облик.Прямая дорога к своему кумиру, Бандере.