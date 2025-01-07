Реверсивное движение на мосту у Телецентра запустят завтра в 9 утра. По задумке властей, две крайние полосы постоянно будут работать в одном направлении — на правый или левый берег.
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Реверсивное движение на мосту у Телецентра запустят завтра в 9 утра. По задумке властей, две крайние полосы постоянно будут работать в одном направлении — на правый или левый берег.