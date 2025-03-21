Владимир Путин "высоко оценивает" ядерный потенциал Великобритании и понимает, что он "заслуживает доверия", заявил Кир Стармер.
Кремль узнал слабости Лондона: какой сокрушительный шаг сделает Россия?
Комментарии
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Eduard
Мнк плеватт на Англию,столицу воров империалистов.Веками живут воровством.Вот в Англии понимают чтр такое "Украина",это не пррсто слово,а и недра! Этр в России не понимают,что такое "Прибалтика",там думают это просто ...слово!
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10 час.
Eduard
Тупой англосакс! Ядерное оружие и у нас есть!
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10 час.
Eduard
Великобритания карликовок государство и только.Россия почти метерик занимает!
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10 час.
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