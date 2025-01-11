Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вместо «Синий трактор» видео про ислам. Платформа RuTube подсовывает исламские видео через детские мультфильмы

Вместо «Синий трактор» видео про ислам. Платформа RuTube подсовывает исламские видео через детские мультфильмы

Avia.pro - СМИ Последние события на отечественных видеоплатформах вызвали бурю эмоций среди родителей.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Ты мастер передёргивать в ручную. Под одеялом тренровался? Речь не о том, что можно найти на рутубе в результате осознанного поиска, а о том, что такой контент, как троянского коня подсовывают детям.
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Что плохого в Исламе? 😜 ((Вот открыл Рутуб и нажал на первое видео о Коране и Исламе! (((Он разъясняет Коран! Говорит - что проклинать никого нельзя, что убивать никого нельзя, что нужно любить людей, что нужно со всеми людьми независимо от расы и религии жить в мире и согласии! Да...такое детям слушать конечно нельзя! https://rutube.ru/video/400df6803c598f5f134a5558b833019f/
Двенадцатый урок по книге «Шифа» Исцеление
RUTUBE
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Все понятно! Предельно все! 😜 Как и с уровнем развития, знаний и образования тех кто писал эту статью! К примеру...там написано что Православие и Ислам как небо и земля! 🤓 Ну они говорят что две Авраамические религии в которых один Бог одни и те же постулаты - не убей, не кради, возлюби...когда в Коране 90% святых и пророков из Библии и Торы...где Иса (Иисус) главный Пророк - который стоит у врат Рая когда Мухаммед поднимается к Аллаху...где Мариам (Мария) покровительница всех женщин...- это для авторов этой статьи как небо и земля! 😎 Необразованные тупые имбецилы-дегенераты придумали статью разжигающую ненависть - для тупых, необразованных дегенератов - нацистов и фашистов!! ФАКТ!!
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1 час.

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