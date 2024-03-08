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Константинова о шоу-программе: «Я хотела скатать под песенку из «Бременских музыкантов». Знаете, у нас мало позитива в жизни – хотелось его сделать»

9 марта в Санкт-Петербурге пройдет турнир шоу-программ «Русский вызов» среди фигуристов. Константинова ранее сообщила, что ее сняли с заявки по решению организаторов.

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