Свой с лоском: РФС нашел нового главного тренера сборной

Старт чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) удалось затмить одним лишь пресс-релизом Российского футбольного союза (РФС), 23 июля объявившего о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.
Старт чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) удалось затмить одним лишь пресс-релизом Российского футбольного союза (РФС), 23 июля объявившего о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.
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