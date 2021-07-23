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Свой с лоском: РФС нашел нового главного тренера сборной

Свой с лоском: РФС нашел нового главного тренера сборной

Старт чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) удалось затмить одним лишь пресс-релизом Российского футбольного союза (РФС), 23 июля объявившего о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.

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