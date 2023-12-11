Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска Россию

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире телеканала "Рада" заявил, что Украина не будет бойкотировать летние Олимпийские игры - 2024 в Париже из-за допуска российских спортсменов.
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