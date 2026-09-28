Сила в правде
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Сила в правде

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Курсы по здоровому питанию: как устроен правильный рацион и откуда берутся пищевые привычки

Курсы по здоровому питанию: как устроен правильный рацион и откуда берутся пищевые привычки

Знание о полезных продуктах редко меняет тарелку. В статье разбирают, почему человек ест без голода, как отличить аппетит от потребности и из чего складывается рацион, который можно удерживать без запретов, срывов и ежедневной борьбы с собой.

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