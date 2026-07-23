Пленный из ВСУ раскрыл число задействованных в мобилизации на Украине

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 1,3 млн человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине, среди них сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полиции и военной полиции, которые охотятся на мужчин на улицах.