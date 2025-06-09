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Актер Морозов назвал звезду «Гарри Поттера» Файнса тонко чувствующим режиссером

Актер Морозов назвал звезду «Гарри Поттера» Файнса тонко чувствующим режиссером

Поклонники актера Алексея Морозова, полюбившие его по сериалам «Таинственная страсть» и «Великая. Золотой век», скоро увидят артиста в другом образе — он исполнил непривычную для себя роль антагониста в спортивной драме «Больше чем футбол».

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