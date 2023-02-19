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Евгений Свечников забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало», Барабанов – 11-ю (личный рекорд)

Евгений Свечников забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало», Барабанов – 11-ю (личный рекорд)

Евгений Свечников забросил 6-ю шайбу в сезоне в игре с «Баффало», Александр Барабанов – 11-ю. Российские форварды «Сан-Хосе» отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сэйбрс» (2:4).

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