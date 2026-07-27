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Мода и Шоу-бизнес

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Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»

Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»

Ведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее бывший муж, юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки», которую они вели вместе.

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