Татьяна Лазарева вспомнила об измене Шаца на съемках «Хороших шуток»

Ведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее бывший муж, юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), изменил ей на съемках программы «Хорошие шутки», которую они вели вместе.