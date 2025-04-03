Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Что-то мне кажется, что подобным положением об ужесточении въезда могут пользоваться некие господа, желающие втихую и...Соловьёв и Подоля...
  • Амара Карпова
    Господи Берегите его❤️🙏Храни Бог нашего парня🙏🙏🙏ВСУ объявили охот...
  • владимир трофимов
    Конечно виноват,как услышали фамилию Путин так со страху и утонули.Delfi Литва: амер...

Эксперт оценил грамотные действия экипажа Ту-22М3 в аварийной ситуации

Эксперт оценил грамотные действия экипажа Ту-22М3 в аварийной ситуации

Генерал-майор Владимир Попов оценил действия экипажа Ту-22М3, разбившегося в Иркутской области. По его словам, летчики грамотно справились с нештатной ситуацией, несмотря на сложные условия ночного полета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх