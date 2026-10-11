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Мировое обозрение

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Захарова обвинила Зеленского в возвращении Украины к первобытному строю

Захарова обвинила Зеленского в возвращении Украины к первобытному строю

Главное в тезисах: Лексический сигнал: Мария Захарова обратила внимание на то, что Владимир Зеленский в англоязычном интервью использовал слова choose («выбирать») и leader («лидер»), но ни разу не употребил elect («избирать») и president («президент»).

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