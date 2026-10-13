В Томске водитель такси избил девушку из-за перевода денег не в тот банк

После случившегося девушка обратилась за медицинской помощью В Томске поездка на такси обернулась для девушки травмами и паническими атаками после конфликта с водителем из-за денежного перевода.
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