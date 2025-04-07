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Королева красоты погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребенка в Мьянме

Королева красоты погибла при землетрясении, пытаясь спасти ребенка в Мьянме

Среди обломков рухнувшего 12-этажного здания в Мандалае, которое не устояло во время разрушительного землетрясения 28 марта, спасатели обнаружили тело Сали Ми — первой обладательницы титула «Мисс Туризм Мьянмы».

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