Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей роли в ледовом шоу «Корова на льду»

В Москве состоялась премьера нового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, которая исполняет роль идеальной коровы Мули в новогоднем спектакле Ильи Авербуха, рассказала о своих впечатлениях от роли, сообщает Чемпионат.
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