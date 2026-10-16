Дежурные силы ПВО за ночь ликвидировали 644 украинских беспилотника самолетного типа над 27 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
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