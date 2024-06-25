«Зенит» близок к трансферу Жедсона из «Бешикташа» за 18 млн евро. С хавбеком согласован контракт до 2028-го с зарплатой 3 млн евро в год (A Bola)

По информации A Bola, клубы согласовывают детали трансфера полузащитника за 18 миллионов евро. Половину этой суммы получит «Бенфика», бывший клуб Фернандеша.
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