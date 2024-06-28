В Краснодаре жилой комплекс "All Its VIP" получил награду Urban Awards

В Краснодаре был представлен жилой комплекс "All Your VIP", который стал победителем Urban Awards в номинации "Лучшая новостройка бизнес-класса" среди Южного, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов.
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