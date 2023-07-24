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«Пятёрочка» запустила чат-бот, который устроит на работу директоров магазинов-партнеров

«Пятёрочка» запустила чат-бот, который устроит на работу директоров магазинов-партнеров

«Пятёрочка» запустила в Telegram чат-бот «На связи ДМП», который пригласит соискателей присоединиться к проекту «Директор магазина-партнёр».

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