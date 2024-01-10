Наркопреступление приводит к серьезному наказанию

За совершение наркопреступлений грозит до 20 лет лишения свободы. В течение суток инспекторы патрульно-постовой службы полиции задержали 6 граждан, при себе у которых находились наркотические средства: 4 в Казани, и по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске.
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