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Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов

Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов

По данным ФТС, Россия продолжает увеличивать вывоз золота за границу, преимущественно – в Великобританию.

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Володя Жерноклев
Видно гарант не в курсе
Mishenkovalm48
Как всегда и во всем
Алексей Куницын
Доля золота в ЗВР относительно небольшая, сами ЗВР формируются преимущественно за счёт "фантиков", а русские драгметаллы уплывают за рубеж
Валентин Поляков
Что, тоже хочешь, икру, ложкой? Так купи и ешь, никто не запрещает! А если денег не хватает, то сиди и молча облизывайся!
Владимир Сиденко
"...золото – это важнейший резерв, подушка безопасности во время крупных финансово-экономических кризисов.." Резерв для кого, для России?! Насмешили! Примеры истории о вывозе золота Российской империи ничем не учат. Вывезли и всё - можете забыть. Где золото Колчака, где золото, вывезенное белочехами?? Европа и Британия особенно, никогда его н вернут. Так и будем на балалайке играть и медведей по улицам водить.
Валентин Поляков
Золото Колчака вывезли официально? Нет, его просто украли! Те же чехословацкие легионеры. Золотом оплачен ленд-лиз, частично. А сейчас банки продают своё золото за инвалюту, чтобы исполнить свои номинированные в инвалютах обязательства перед клиентами...
Иван
Кудрин,Набибуллина и Силуанов Враги России...
Валентин Поляков
А ты – друг?
Виктор Василенко
скажи Путину он не знает ни хрена ....
Иван
Скажу, если ты допустишь меня к телу...
Россиянин
Аффтору следует поучить основы экономики. Золото только тогда является резервной валютой, когда имеет возможность торговаться. То есть иметь хождение. То что Россия повезла золото в Лондон, ничего страшного и странного в этом нет. Все страны мира перемещают золото между странами. Это может быть залогом, покупкой валюты, займ золотом и тд... То есть финансовыми инструментами. Всем известна лондонская золотая биржа. Так вот, через эту биржу происходят торги золота. Так что тут ничего страшного нет.
Tania Еременко
Не, это совсем не так, когда его двигают либерасты и русофобы.
Россиянин
И это все что можете сказать?)
Владимир Домнин
Так и не понял, какое отношение к ЦБ имеет Путин? По закону он руководит ЦБ, но запутинцы пишут, что Набиуллина его не слушает.
Samarium
Думается, что все это совершенно невозможно без санкции высшего руководства страны.... Какова цель, кто в этом персонально заинтересован... вопросы... вопросы... вопросы... остающиеся без ответа.
Александр Бабков
Сука! Когда уже этих тварей начнут отстреливать!
Валентин Поляков
А ты не теряй времени и застрелись!
Гаражный кооператив ЛАДА
Таких как ты из рогаток отстреливать скоро буду. Готовься!
Анатолий
Кого? Ваших корешей? Бабков, Вам подбрось слух с ББСи Вы и маму свою расстреляете. Ну,
Анатолий
Помойные прорезались и началась вонь. Не так ли Гаражный? Кстати, а Вы не косоглазый случайно? Всё-таки спокойней Полякову будет, если это так.
Володя Жерноклев
а за что? они же честно поделили, половину им, половину нам. Не виноваты они, что нас чуть больше, примерно на 145 лимонов. икры на всех не хватит.
Валентин Поляков
Насколько можно понимать, речь о частном золоте, и частные собственники сами решают, как им распорядиться!
Гаражный кооператив ЛАДА
Так работать не кому!

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