Золото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов

Время узнать правду!ПолитикаЗолото уедет жить в Лондон. ЦБ стимулирует вывоз русских драгметаллов По данным ФТС, Россия продолжает увеличивать вывоз золота за границу, преимущественно – в Великобританию.Вернуться к статье235НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЖВолодя ЖерноклевВидно гарант не в курсеMMishenkovalm48Как всегда и во всемАлексей КуницынДоля золота в ЗВР относительно небольшая, сами ЗВР формируются преимущественно за счёт "фантиков", а русские драгметаллы уплывают за рубежВалентин ПоляковЧто, тоже хочешь, икру, ложкой? Так купи и ешь, никто не запрещает! А если денег не хватает, то сиди и молча облизывайся!Владимир Сиденко"...золото – это важнейший резерв, подушка безопасности во время крупных финансово-экономических кризисов.." Резерв для кого, для России?! Насмешили! Примеры истории о вывозе золота Российской империи ничем не учат. Вывезли и всё - можете забыть. Где золото Колчака, где золото, вывезенное белочехами?? Европа и Британия особенно, никогда его н вернут. Так и будем на балалайке играть и медведей по улицам водить.Валентин ПоляковЗолото Колчака вывезли официально? Нет, его просто украли! Те же чехословацкие легионеры. Золотом оплачен ленд-лиз, частично. А сейчас банки продают своё золото за инвалюту, чтобы исполнить свои номинированные в инвалютах обязательства перед клиентами...ИванКудрин,Набибуллина и Силуанов Враги России...Валентин ПоляковА ты – друг?Виктор Василенкоскажи Путину он не знает ни хрена ....ИванСкажу, если ты допустишь меня к телу...РоссиянинАффтору следует поучить основы экономики. Золото только тогда является резервной валютой, когда имеет возможность торговаться. То есть иметь хождение. То что Россия повезла золото в Лондон, ничего страшного и странного в этом нет. Все страны мира перемещают золото между странами. Это может быть залогом, покупкой валюты, займ золотом и тд... То есть финансовыми инструментами. Всем известна лондонская золотая биржа. Так вот, через эту биржу происходят торги золота. Так что тут ничего страшного нет.Tania ЕременкоНе, это совсем не так, когда его двигают либерасты и русофобы.РоссиянинИ это все что можете сказать?)Владимир ДомнинТак и не понял, какое отношение к ЦБ имеет Путин? По закону он руководит ЦБ, но запутинцы пишут, что Набиуллина его не слушает.SamariumДумается, что все это совершенно невозможно без санкции высшего руководства страны.... Какова цель, кто в этом персонально заинтересован... вопросы... вопросы... вопросы... остающиеся без ответа.Александр БабковСука! Когда уже этих тварей начнут отстреливать!Валентин ПоляковА ты не теряй времени и застрелись!Гаражный кооператив ЛАДАТаких как ты из рогаток отстреливать скоро буду. Готовься!ААнатолийКого? Ваших корешей? Бабков, Вам подбрось слух с ББСи Вы и маму свою расстреляете. Ну,ААнатолийПомойные прорезались и началась вонь. Не так ли Гаражный? Кстати, а Вы не косоглазый случайно? Всё-таки спокойней Полякову будет, если это так.ВЖВолодя Жерноклева за что? они же честно поделили, половину им, половину нам. Не виноваты они, что нас чуть больше, примерно на 145 лимонов. икры на всех не хватит.Валентин ПоляковНасколько можно понимать, речь о частном золоте, и частные собственники сами решают, как им распорядиться!Гаражный кооператив ЛАДАТак работать не кому!Комментировать
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