Юрист Голубева: россиянам законом положен перерыв от 30 мин до 2 ч на работе

Россиянам законодательно положен перерыв от 30 минут до двух часов в течение рабочего дня. Об этом напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в интервью РИА Новости.
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