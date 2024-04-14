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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» был лишен победы в матче со «Страсбуром» из-за использования дисквалифицированного игрока

«Монако» использовал форварда в матче национального чемпионата Франции 24 марта 2024 года, несмотря на одноматчевую дисквалификацию, полученную в полуфинале кубка.

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