10 способов вписать вечерние вещи в повседневный гардероб, чтобы они не лежали до следующего корпоратива

Мы не успели оглянуться, как быстро пролетели новогодние праздники. И если елочные игрушки можно спокойно убрать в шкаф до следующего года, то что делать с нарядами, которые покупались специально для празднования корпоративов? Мы решили разобраться в этой теме и найти способы, как использовать праздничную одежду в повседневном гардеробе.
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