Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за остановки помощи Украине от США

Власти США уже видят последствия приостановки военной помощи Украине на поле боя. Об этом заявил глава госдепартамента Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне.
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