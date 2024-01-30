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Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за остановки помощи Украине от США

Блинкен заявил о последствиях на поле боя из-за остановки помощи Украине от США

Власти США уже видят последствия приостановки военной помощи Украине на поле боя. Об этом заявил глава госдепартамента Энтони Блинкен на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Вашингтоне.

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