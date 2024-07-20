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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев взял десятку в «Локомотиве»: «Знаю, что под этим номером играл Лоськов. Буду стараться оправдывать ожидания» 

Воробьев взял десятку в «Локомотиве»: «Знаю, что под этим номером играл Лоськов. Буду стараться оправдывать ожидания» 

Форвард перешел в московский клуб этим летом из «Оренбурга». «10-й номер впервые взял в «Оренбурге», и после этого моя карьера пошла в гору.

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