Обновленный ГОСТ на плюшки и булочки начнет действовать с 1 сентября

Принятый около 40 лет назад ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия устарел. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября.
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