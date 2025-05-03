Норвежский лыжник-чемпион Клебо назвал неправильным возвращение россиян на Игры

На данный момент возвращение российских лыжников на международные соревнования было бы "неправильным", заявил в интервью изданию Dagbladet пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира, обладатель пяти Кубка мира и четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» Йоханнес Клебо.
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