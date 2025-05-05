Трамп заявил об идущих переговорах с Путиным, но отказался сообщать детали

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об идущих переговорах с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, но отказался сообщать детали, поскольку вопрос хозяину Белого дома был адресован со стороны представителя издания The Wall Street Journal.
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