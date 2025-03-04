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Трамп заявил, что принес России "только горе"

Трамп заявил, что принес России "только горе"

Global Look Press/CNP/AdMedia Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России "только горе". Об этом американский лидер сказал в ходе беседы с журналистами в Белом доме, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

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