Что эти выборы значат для России?

В 03:21 по местному времени 7 сентября официальный портал уполномоченной по выборам земли Саксония-Анхальт зафиксировал: все 2661 участок сведены.
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