В конгрессе США назвали открытие Игр в Париже "сатанинской церемонией"

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин© AP Photo / J. Scott Applewhite 3 дня назад 24K прочитали Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала "сатанинской, транс- и оккультной" церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, мнением она поделилась на странице в соцсети X.