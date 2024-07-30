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В конгрессе США назвали открытие Игр в Париже "сатанинской церемонией"

В конгрессе США назвали открытие Игр в Париже "сатанинской церемонией"

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин© AP Photo / J. Scott Applewhite 3 дня назад 24K прочитали Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала "сатанинской, транс- и оккультной" церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, мнением она поделилась на странице в соцсети X.

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Комментарии
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Егор П
ага, а кто заставил Европу открыть объятия всем этим меньшинствам? ММ, что скажешь, американка?
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6 час.

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